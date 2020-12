Tot en met 24 december maak je elke werkdag kans op een toffe prijs bij Android Planet! Van smartphone tot oordopjes en van tablet tot fitnesstracker: er zit voor iedereen iets bij. We trappen af met de toffe Google Nest Audio-speaker!

Android Planet-adventskalender 2020

Wat is er nou leuker dan een ouderwetse adventskalender, waarbij je de hele maand december elke werkdag wat mag uitpakken? Misschien heb je wel een kalender met chocolaatjes, snoepjes of kleine cadeautjes, maar bij Android Planet pakken we het grootser aan!

Van 1 tot en met 24 december maak je namelijk elke werkdag kans op een prijs! In samenwerking met verschillende fabrikanten en andere partners betekent dit dat we 18 toffe cadeaus weggeven. Partners voor de 2020-adventskalender zijn onder andere Alcatel, Cat, Gigaset, MediaMarkt, Oppo, tink en Xiaomi.

Dinsdag 1 december: maak kans op een Google Nest Audio t.w.v. 99,99 euro

De Nest Audio is de nieuwste slimme speaker van Google. Je speelt er niet alleen muziek mee af, maar dankzij de ingebouwde Google Assistent kun je er veel meer mee. Stel vragen, check het weerbericht of luister naar het laatste nieuws.

Deze speaker is compleet vernieuwd, waardoor de geluidskwaliteit een stuk beter is dan zijn voorgangers. Heb je een tweede Nest Audio-speaker staan? Dan kun je ze koppelen om zo een stereopaar te vormen voor nog fijner geluid.

De Google Nest Audio doen we zelf aan één van onze lezers cadeau! De adviesprijs van deze speaker bedraagt 99,99 euro.

Hoe win ik die prijzen dan?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 uur een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. Ook vind je in het artikel een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres.

Meedoen kan tot en met 14.00 uur de volgende werkdag, waarna de redactie van Android Planet de winnaar of winnares kiest. Deze maken we uiteraard zo snel mogelijk bekend, maar dat kan pas nadat we daadwerkelijk contact hebben gehad met de gelukkige.

Een voorbeeld:

Dinsdag 1 december maken we de eerste dagprijs bekend rond 15.00 uur;

Je kunt je inzending insturen tot en met 2 december 14.00 uur;

Op dinsdag 2 december maken we de tweede dagprijs bekend rond 15.00 uur. Ook wordt daarin de winnaar of winnares van 1 december zo snel mogelijk bekendgemaakt.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.