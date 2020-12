De bekende audiofabrikant Teufel doet ook een duit in het zakje voor de Android Planet-adventskalender! Je maakt namelijk kans op een toffe Real Blue NC-hoofdtelefoon. Zo droom je weg met fijne muziek of focus je je juist even op het werk.

Android Planet-adventskalender 2020

We naderen het einde van een week vol toffe cadeaus en winkansen, maar we zijn er nog niet. Alles nalezen over hoe je kunt winnen of de meest gestelde vragen check doe je in ons overzicht: Android Planet-adventskalender. Wegdromen bij jouw favoriete muziek of je even afsluiten van de wereld? Dat kan met de prijs van vandaag, een koptelefoon van Teufel!

Donderdag 10 december: Teufel Real Blue NC-hoofdtelefoon t.w.v. 229,99 euro

De Teufel Real Blue NC die je vandaag kunt winnen is een complete koptelefoon voorzien van allerlei fijne snufjes. De bluetooth-headset koppel je makkelijk met een smartphone, tablet of bijvoorbeeld laptop, waarna je eindeloos draadloos kunt genieten van heerlijke muziek.

Het is trouwens nog wel mogelijk om muziek te luisteren via een kabel, wat nog beter is voor de ingebouwde accu. Die gaat trouwens tientallen uren mee op een enkele acculading, zodat je makkelijk een intensieve dag of werkweek doorkomt.

Er is actieve ruisonderdrukking aanwezig, waardoor je nauwelijks tot geen omgevingsgeluiden meer hoort. Uiteraard kun je de koptelefoon ook gebruiken tijdens het gamen of om gesprekken mee te voeren. Koppel ‘m aan je smartphone en start makkelijk Google Assistent (of Siri van Apple) op. Via de aanraakgevoelige vlakken bedien je de Real Blue NC zoals je wilt. Zo spring je naar het volgende nummer, zet je de muziek op op pauze of neem je een telefoontje aan.

Voor deze winactie willen we Teufel bedanken, die de Real Blue NC hebben gesponsord! De adviesprijs van deze hoofdtelefoon bedraagt 229,99 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.