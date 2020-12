Het is vrijdag 11 december en voordat we weekend gaan vieren maak je weer kans op een toffe prijs bij Android Planet! We hebben namelijk een gloednieuwe Cat S52-smartphone voor je klaar liggen. Hoe je deze robuuste, maar slanke smartphone kunt winnen, check je hier.

Android Planet-adventskalender 2020

Het is de laatste dag van de week en uiteraard maak je weer kans op een toffe prijs bij Android Planet. Er is namelijk weer een vakje geopend van de Android Planet-adventskalender. Vandaag maak je kans op een smartphone. Het gaat om de Cat S52, een smartphone die tegen een stootje kan, maar dan wel in een slanke vormfactor.

Vrijdag 11 december: Cat S52 t.w.v. 399 euro

Fabrikant Cat staat bekend om allerlei zware machines voor in de (mijn)bouw, maar is ook al jaren actief op de smartphonemarkt. Het bedrijf richt zich op de markt van robuuste toestellen, die voorzien zijn van alle gemakken.

De Cat S52 is ook zo’n toestel, maar ook nog eens in een elegant jasje. Verwacht dus geen grote, zware en logge smartphone, maar een heerlijk slank model. Het scherm is 5,7 inch groot en bedienen met natte vingers of handschoenen is uiteraard geen probleem.

Cat kiest voor een chipset van MediaTek, 4GB RAM en 64GB uitbreidbare opslag. Het toestel is stof- en waterdicht, kan vallen overleven van 1,5 meter hoog en ook grote temperatuurverschillen zijn geen probleem. Dat alles is te vinden in een behuizing van slechts 9,69 millimeter. Door het verfijnde uiterlijk neem je de S52 ook makkelijk mee en gebruik je ‘m ook gewoon buiten je werk om, want waarom zou je nog een tweede toestel nodig hebben?

Voor deze winactie willen we Cat bedanken, die de Cat S52 hebben gesponsord! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 399,00 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.