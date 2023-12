Android Planet-adventskalender (12 december): win de Nothing Ear (2)-oordopjes t.w.v. 149 euro!

Het is weer tijd om een nieuw vakje te openen van onze Android Planet-adventskalender! Vandaag geven we de Nothing Ear (2)-oordopjes weg met een waarde van 149 euro. Dit is hoe je ook meedingt naar deze toffe prijs.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

Met de Android Planet-adventskalender tellen we af tot kerst en maak je weer kans op heel veel prijzen. Nothing heeft ons de fijne Ear (2)-oordopjes (t.w.v. 149 euro) aangeboden die we vandaag weggeven. Hieronder lees je alles over de earbuds en natuurlijk hoe je ook meedoet.

12 december: maak kans op de Nothing Ear (2)-oordopjes

De Nothing Ear (2)-oordopjes zijn een unieke verschijning. Het design is namelijk transparant: je kijkt dwars door de behuizing heen naar de binnenkant. Ook fijn is dat de earbuds goed geluid produceren.

Bediening werkt via de drukgevoelige rechthoekjes op de oortjes zelf. Via knijpbewegingen schakel je noise cancelling in, zet je een volgend nummer op of pauzeer je de muziek. Wat welke beweging doet, stel je zelf in. Gebruik je de spraakassistent veel, dan heb je die via een enkele beweging al bij de hand.

Via de app stel je nog veel meer volledig naar wens in, zoals het geluidsprofiel. Ook doe je een zogenaamde ‘pasvormtest’ en handig is ook dat je de earbuds met twee apparaten tegelijkertijd kunt verbinden. Een oordopje kwijt? Via de app laat je de ‘m een geluidje maken, zodat je hem sneller terugvindt.

We willen Nothing bedanken voor het sponsoren van de Ear (2)-oordopjes! De adviesprijs van de draadloze oordopjes bedraagt 149 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 4 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.