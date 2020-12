Een nieuwe week, dus weer een week vol winkansen! Vandaag trappen we af met een duo van Googlespeakers, gesponsord door tink. In het pakket vind je de Nest Audio voor in bijvoorbeeld de woonkamer. Ook een Nest Mini is onderdeel van deze prijs, perfect voor in de slaapkamer of in de kantoorruimte.

Android Planet-adventskalender 2020

We geven tot en met 24 december elke werkdag een toffe prijs weg in de Android Planet-adventskalender. We zijn al even bezig, maar ook vandaag maak je weer kans op een prachtige prijs. Stiekem zijn het er twee, want je maakt kans op twee speakers van Google, lees snel verder.

Bovendien is de winnaar van de Cat S52 (de prijs van 11 december) bekend. De winnaar is: Wouter uit Zoutkamp. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Maandag 14 december: Google Nest Audio én Nest Mini t.w.v. 158 euro

Google timmert hard aan de weg met smartphones, diensten en allerlei smarthome-apparatuur. De fabrikant zet onder andere hoog in op slimme speakers en heeft er verschillende in het assortiment. Via tink maak je nu kans op deze set al dagprijs bij Android Planet!



De Nest Audio is de nieuwste speaker van de zoekgigant, is minimalistisch afgewerkt en past zo in elk design. De geluidskwaliteit is verbluffend goed en natuurlijk kun je Google Assistent allerlei opdrachten geven of vragen stellen. Dat is echter niet de enige speaker in dit prijzenpakket, want ook de Nest Mini wordt meegeleverd.

Laat je niet van de wijs brengen door de naam, want ook deze speaker biedt prima prestaties. Via een (stem)opdracht speel je bijvoorbeeld muziek af, bedien je andere slimme apparatuur of stel je een vraag. Ook kun je ze koppelen als speakergroep, waardoor je door het hele huis kunt genieten van heerlijke muziek.

Voor deze winactie willen we tink bedanken, die het speakerduo hebben gesponsord! De adviesprijs van de Nest Audio en Nest Mini samen bedraagt 158,00 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.