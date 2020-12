Alcatel is weer aanwezig in de Android Planet-adventkalender. De fabrikant heeft niet alleen smartphones in het assortiment, maar ook tablets. Er is een nieuw vakje geopend van de adventskalender en daarachter vind je: de Alcatel 1T 10 Smart!

Android Planet-adventskalender 2020

Een tablet is een handig apparaat om een filmpje te kijken, te browsen of voor het spelen van een game. Door het grotere scherm vinden veel mensen dat toch weer een stukje fijner werken dan een smartphone. En vandaag maak je in de Android Planet-adventskalender kans op zo’n prachtig apparaat.

Bovendien is de winnaar van het Google Nest-speakerduo (de prijs van 14 december) bekend. De winnaar is: Joerie uit Deurne (België). Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Dinsdag 15 december: Alcatel 1T 10 Smart-tablet t.w.v. 119,99 euro

Vorige week maakte je inderdaad ook al kans op een tablet van Alcatel, maar de fabrikant doet nog een flinke duit in het zakje. Vandaag, dinsdag 15 december, geven we namelijk de 1T 10 Smart-tablet weg.

Deze versie beschikt over 32GB interne opslag en draait op Android 10. Natuurlijk kun je er ook een geheugenkaartje in kwijt: handig voor bijvoorbeeld foto’s of documenten. Het scherm van 10 inch heeft een prima hd-resolutie (1200 bij 800 pixels) waardoor alles scherp en fijn wordt weergegeven.

De 1T 10 Smart is het slimste jongetje van de klas door de fijne combinatie van processor en werkgeheugen. Ook de accu moet niet vergeten worden, want die zorgt ervoor dat je uren achter elkaar kunt genieten van al het moois dat deze tablet biedt.

Voor deze winactie willen we Alcatel bedanken, die de Alcatel 1T 10 2020 hebben gesponsord! De adviesprijs van deze tablet bedraagt 119,99 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.