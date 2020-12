We geven tot en met 24 december elke werkdag een toffe prijs weg bij Android Planet. Vandaag maak je kans op Poco’s nieuwste smartphone. De Poco M3 is een betaalbare smartphone, maar biedt alles én meer wat je in een toestel nodig hebt.

Android Planet-adventskalender 2020

De week is weer door midden en daarom is het tijd voor een prachtige prijs in de Android Planet-adventskalender. Vandaag is dat een gloednieuwe smartphone van Poco. Misschien ken je deze naam al in combinatie met Xiaomi, maar het merk staat inmiddels volledig op eigen benen.

Woensdag 16 december: Poco M3 t.w.v. 149 euro

De Poco M3 is de nieuwste telg uit de Poco-familie en gooit op veel vlakken hoge ogen. Zo lijkt (en voelt) de achterkant op leder terwijl het is gemaakt van hoogwaardig plastic. Ook vind je daar de drievoudige camera met 48 megapixel-hoofdsensor, macrocamera en dieptelens.

Het scherm van 6,53 inch heeft een hoge resolutie waardoor alles er haarscherp uitziet. Selfies maak je met de frontcamera die verwerkt is in een kleine waterdruppel-notch.

Verder is het toestel voorzien van een prima pakket aan hardware en speciale functies. Zo luister je bijvoorbeeld muziek via bedrade oordopjes dankzij de koptelefoonaansluiting Ook je het toestel als afstandsbediening gebruiken: er is namelijk een infraroodsensor aanwezig. Je kunt twee simkaarten én een geheugenkaart kwijt in de Poco M3. Het toestel draait op Android 10.

Tot slot hoef je je over accuprestaties totaal geen zorgen te maken. Dankzij de grote batterij van 6000mAh kom je namelijk makkelijk enkele dagen door, afhankelijk van je gebruik. Opladen gaat daarnaast vrij rap, met de bijgeleverde snellader.

Voor deze winactie willen we Mi.com/nl bedanken, die de Poco M3 hebben gesponsord! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 149 euro.

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.