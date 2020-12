Griezelig of niet? Nee natuurlijk niet, de dagprijs van vandaag is namelijk een driejarig abonnement op VPN-dienst CyberGhost. Zo surf je een stuk anoniemer over het wereldwijde web en blijf je veilig online. Hoe je deze prijs kunt winnen, lees je hier!

Android Planet-adventskalender 2020

Wil je anoniemer internetten, shoppen bij buitenlandse winkels en een stuk veiliger het internet op? Dat en meer kan allemaal met een VPN-verbinding. Die verbergt namelijk je IP-adres en zorgt voor een veilige internetverbinding. Als onderdeel van de Android Planet-adventskalender is er ook vandaag weer een vakje geopend. Vandaag maak je kans op een abonnement bij CyberGhost, een bekende VPN-dienst.

Bovendien is de winnaar van de Poco M3 (de prijs van 16 december) bekend. De winnaar is: Piet uit Leiden. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Donderdag 17 december: Driejarig CyberGhost VPN-abonnement t.w.v. 82 euro

CyberGhost is een bekende speler in de wereld van VPN-diensten. VPN staat voor Virtual Private Network en laat je een stuk anoniemer op het internet begeven. Dat is onder andere fijn voor de privacy, want met een VPN wordt er “een tunnel om jouw internetgebruik gebouwd”.

Internetten via een publieke hotspot kan ook een stuk minder veilig zijn en CyberGhost zorgt voor een extra beveiligingslaag. Handig voor wanneer je bijvoorbeeld onbeschermde, openbare wifi-netwerken gebruikt of wanneer je vanuit huis moet werken. Tot slot kun je zo ook georestricties omzeilen. Zo kun je bijvoorbeeld winkelen bij buitenlandse (online)shops of soms ook andere content bekijken van streamingdiensten. Al met al biedt het gebruik van een VPN veel voordelen.

CyberGhost is al ruim vijftien jaar actief op deze markt en de dienst is te gebruiken op al jouw apparaten en gadgets, ongeacht het besturingssysteem. Daarnaast staat de klantenservice 24/7 voor je klaar, om zo te zorgen voor een ultieme VPN-ervaring. Tot slot worden er geen logs bijgehouden, dus alleen jij weet wat je uitvoert op het internet.

Voor deze winactie willen we CyberGhost VPN bedanken, die het driejarige abonnement hebben gesponsord! De adviesprijs van dit abonnement bedraagt om en nabij de 82 euro.

De gekozen winnares is: Esra uit Amsterdam. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.