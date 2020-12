Nieuwe dag, nieuwe actie. Vandaag maak je bij Android Planet kans op de Oppo Watch, een slim horloge. We geven een gloednieuwe 46mm-variant van deze wearable weg. Lees snel verder om mee te doen.

Android Planet-adventskalender 2020

Pak je smartphone of horloge er maar bij! Het is vandaag 18 december, bijna weekend en de tijd voor de laatste prijs van de week is aangebroken. Tot en met 24 december is het een groot prijzenfestijn op onze website met de Android Planet-adventskalender. Vandaag geven we de Oppo Watch weg, een fraaie smartwatch met Wear OS.

Vrijdag 18 december: OPPO Watch 46mm t.w.v. 349 euro

De Oppo Watch is een pareltje voor om de pols! We geven een 46mm-variant weg met een relatief groot oled-scherm van 1,91 inch. Door de hoge resolutie zie je direct alle informatie die je wilt. Denk daarbij aan de tijd, gezette stappen, binnengekomen notificaties en meer.

Het apparaatje draait op Wear OS, dus je hebt keuze uit duizenden digitale wijzerplaten. Dankzij dit besturingssysteem kun je ook allerlei applicaties downloaden en installeren op het horloge.

Opladen gaat razendsnel dankzij Oppo’s eigen snellaadtechnologie. Bediening gaat via het aanraakscherm of de fysieke knoppen aan de zijkant van de horlogekast. Tot slot zijn allerlei sensoren aan boord. Denk daarbij aan een hartslag- en slaapsensor, een nfc-chip en water- en stofdichtheid.

Voor deze winactie willen we Oppo bedanken, die de Oppo Watch hebben gesponsord! De adviesprijs van deze smartwatch bedraagt 349 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.