Android Planet-adventskalender (19 december): win een Buddi Android Auto-adapter t.w.v. 99 euro!

We naderen het einde van de Android Planet-adventskalender 2023, maar ook vandaag is er weer een vakje geopend. Je maakt kans op een handige Buddi Play 2-adapter, waarmee je draadloos Android Auto gebruikt!

Android Planet-adventskalender

Kan jouw auto al overweg met Android Auto, maar ben je het helemaal zat om elke keer een kabel aan te sluiten? Lees dan snel verder, want met de prijs van vandaag gebruik je de slimme software van Google helemaal draadloos.

19 december: maak kans op de Buddi Play 2-adapter

De Buddi Play 2 Bluetooth Adapter Apple Carplay & Android Auto wordt aangeboden door GSMPunt en is een handige dongle voor in de auto. Je kunt ‘m dus gebruiken in combinatie met je iPhone en Apple CarPlay, maar ook met Android Auto! Tegenwoordig kunnen steeds meer auto’s overweg met deze software, maar het aansluiten van je smartphone moet vaak nog met een kabel.

De Buddi Play 2-adapter koppel je eenmalig en vervolgens kun je altijd draadloos navigeren, muziek luisteren, een berichtje sturen of een gesprek voeren. Je telefoon moet overweg kunnen met Android 11 of nieuwer, terwijl het infotainmentsysteem van je wagen Android Auto moet ondersteunen.

Dankzij de software navigeer je met zelfgekozen apps zoals Google Maps, Sygic of TomTom. Muziek beluister je via diensten als Spotify of YouTube Premium en dankzij de Google Assistent kun je berichten versturen via WhatsApp.

Dat alles werkt natuurlijk grotendeels handsfree, zodat je je kunt focussen op de weg. Niet wachten totdat je eventueel gewonnen hebt? Tot en met 31 december haal je de Buddi Play 2-adapter zelf in huis via de website met 10 procent korting met de code ANDROIDPLANET10.

We willen GSMPunt bedanken voor het sponsoren van de Buddi Play 2! De adviesprijs van deze Android Auto-adapter bedraagt 99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.