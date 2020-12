Er is weer een nieuw vakje geopend en vandaag maak je kans op een toffe fitnesstracker van Xiaomi. Het is de meest geavanceerde van het bedrijf ooit in de vorm van de Mi Band 5. Hoe je kans maakt, check je hier!

Android Planet-adventskalender 2020

Het is weer 15.00 uur geweest en dat betekent dat er weer een vakje geopend is van de Android Planet-adventskalender. Vandaag maak je kans op een gloednieuwe fitnesstracker van Xiaomi.

Bovendien is de winnaar van de Google Nest Audio (de prijs van 1 december) bekend. De winnaar is: Kevin uit Vught. Gefeliciteerd en veel plezier met je prijs!

Woensdag 2 december: kans op Xiaomi Mi Band 5 t.w.v. 39,95 euro

De Xiaomi Mi Band 5 is een geavanceerde en betaalbare fitnesstracker. Het apparaatje zit als gegoten om iedere pols en dankzij het lage gewicht heb je niet eens door dat je ‘m om hebt. Ondanks het lage gewicht biedt de tracker allerlei interessante functies.

Zo is er een relatief groot oled-scherm aanwezig die alle informatie toont die je wenst. Denk aan de tijd, gezette stappen of informatie over je work-outs. Het apparaatje is stof- en waterdicht dus een baantje trekken of een regenbui is ook geen probleem.

Opladen kan via de meegeleverde magnetische lader en na een volledige oplaadbeurt gaat de Mi Band 5 makkelijk enkele weken mee. De Mi Band registreert ook je hartslag of stressniveau en via de fijne Mi Fit-applicatie, check je op je telefoon nog meer inzichten.

Voor deze winactie willen we Xiaomi bedanken, dat de Mi Band 5-fitnesstracker heeft gesponsord! De adviesprijs van deze fitnesstracker bedraagt 39,95 euro.

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2020-actiepagina. Daar lees je namelijk exact wat je moet doen om elke dag kans te maken op zo’n toffe prijs! Ook check je de hele kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.