In december was het weer tijd voor de Android Planet-adventskalender. Daarbij gaven we tientallen prijzen weg! Alle winnaars zijn inmiddels bekend, de meeste prijzen zijn al opgestuurd en we hebben weer heel wat mensen blij gemaakt.

Android Planet-adventskalender 2020: dit zijn alle winnaars

Het is weer klaar: alle prijzen zijn verdeeld in onze Android Planet-adventskalender en het is tijd om alles op een rijtje te zetten. De afgelopen weken maakte je elke werkdag kans op een toffe prijs en we hebben veel mensen blij gemaakt. We hebben allerlei smartphones weggegeven, maar ook tablets, oordopjes, headsets, waardebonnen, fitnesstrackers, smartwatches en meer.

Daarvoor willen we niet alleen jullie lezers bedanken. Ook alle sponsors die weer bereid waren om de tofste apparatuur en diensten te sponsoren, bedankt!

Heb jij ook een kansje of meer gewaagd? Niet gewonnen? Niet getreurd! Blijf Android Planet in de gaten houden, want begin januari starten we namelijk alweer met een toffe nieuwe winactie! Daar kunnen we nog weinig over kwijt, maar het is zeker de moeite waard. Daarnaast zetten we ook in 2021 natuurlijk weer allerlei grote winacties op!

De winnaars en gewonnen prijzen

#1 december – Google Nest Audio – Kevin uit Vught

#2 december – Xiaomi Mi Band 5 – Ria uit Lichtenvoorde

#3 december – Realme-pakket – Sege uit Eindhoven

#4 december – OnePlus Nord N10 5G – Sandy uit Amersfoort



#7 december – MediaMarkt-waardebon – Janet uit Bussum

#8 december – Gigaset-smarthomepakket – Jeffrey uit Den Helder

#9 december – Alcatel-tablet – Johan uit Amsterdam

#10 december – Teufel-hoofdtelefoon – Anne uit Zaandam

#11 december – Cat S52 – Wouter uit Zoutkamp



#14 december – Google Nest-speakerduo – Joeri uit Deurne

#15 december – Alcatel-tablet – Lahcen uit Haarlem

#16 december – Poco M3 – Piet uit Leiden

#17 december – CyberGhost VPN-abbo – Esra uit Amsterdam

#18 december – Oppo-watch – Niels uit Heerhugowaard



#21 december – Xiaomi Mi 10T Lite – Desmond uit Doetinchem

#22 december – LG-oordopjes – Marco uit Breda

#23 december – Gigaset GS4-pakket – Jonno uit Molenbroek

#24 december – Xiaomi-pakket – Anton uit Den Haag

Namens het Android Planet-team enorm bedankt voor het meedoen! Het was een groot succes en hopelijk komen we ook volgend jaar weer met een adventskalender!



