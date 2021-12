Android Planet-adventskalender (10 december): win een OnePlus Nord 2 5G t.w.v. 499 euro!

Het is tijd voor prijs nummer 8 in de grote Android Planet-adventskalender. Vandaag hebben we een hele toffe voor je, want je maakt kans op een OnePlus Nord 2 ter waarde van 499 euro!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

De klokken laten 15:00 uur zien en dat betekent dat een nieuw vakje voor vandaag is geopend. Vandaag heb je de mogelijkheid om een OnePlus Nord 2 te winnen!

OnePlus behoeft eigenlijk geen introductie, maar het geheugen opfrissen over het relatief jonge smartphonemerk kan geen kwaad. Ze zijn begonnen als fabrikant van smartphones met een scherpe prijs-kwaliteitverhouding en hebben inmiddels ook smartwatches, oordopjes en zelfs TV’s. Lees hieronder hoe je kans maakt op de OnePlus Nord 2 5G met 256GB opslag!

10 december: maak kans op een OnePlus Nord 2 5G t.w.v. 499 euro

Het eerste wat je bij het aanzetten van de OnePlus Nord 2 ziet, is een 6,43 inch-amoled-scherm met een 90 Hz-verversingssnelheid. Hiermee worden video’s en games vloeiend afgespeeld op je scherm en zijn afbeeldingen kleurrijk.

Als je je smartphone veel in de hand hebt en lang gebruikt, zoek je misschien betere gebruiksduur. De Nord 2 komt met een snellader van 65 Watt. Deze maakt het mogelijk om je batterij helemaal op te laden in slechts 30 minuten.

Tot slot geniet je van een smartphone met een prima camera-setup. Allereerst heb je aan de voorzijde een 32-megapixel selfiecamera. Achterop vind je drie cameralenzen: de hoofdcamera van vlaggenschip-niveau, een groothoeklens en monochroomsensor van 50, 8 en 2-megapixel respectievelijk.

Voor deze winactie willen we OnePlus bedanken, die de OnePlus Nord 2 hebben gesponsord! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 499 euro.

Laden…

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.