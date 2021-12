Android Planet-adventskalender (13 december): win een Starterkit Cam Plus beveiligingssysteem t.w.v. 672 euro!

Veilig thuis met de Starterkit Cam Plus van Ajax Systems. Het vakje van 13 december is geopend en daarom kun je je inschrijven om kans te maken op dit huisbeveiligingssysteem.

Android Planet-adventskalender 2021

De eerste prijzen van de Android Planet-adventskalender van 2021 hebben we vorige week al weggegeven, maar tot en met 24 december hebben we nog veel meer voor je in petto. En het is weer 15:00 uur geweest. Dat betekent dat er een nieuw vakje is geopend. Vandaag kun je een Starterkit Cam Plus van Ajax Systems winnen! Lees snel verder.

Maandag 13 december: maak kans op een Starterkit Cam Plus t.w.v. 672 euro

De StarterKit van Ajax Systems is geschikt voor de beveiliging van woningen, maar ook kantoorgebouwen, winkels en zelfs fabrieken. Met de StarterKit Cam Plus detecteer je inbraken of pogingen tijdig en zorg je dat je preventieve maatregelen kunt nemen.

Met de Hub 2 Plus-omgeving bedien je het systeem via wifi, ethernet en twee simkaarten. Deze dienen als elkaars back-up zodat alarmen, beelden en informatie over een mogelijke inbraak ononderbroken worden vastgelegd en gedeeld met beveiligingsbedrijven en gebruikers.

De StarterKit Cam Plus is de kern van een beveiligingssysteem dat op verschillende niveaus werkt en bestaat uit vier devices: Hub 2 Plus die alle systemen bedient, de MotionCam die bewegingen detecteert, de DoorProtect die reageert op deuropeningen en de SpaceControl die het alarm in- of uitschakelt.

Voor deze winactie willen we Ajax Systems bedanken, die de Starterkit Cam Plus hebben gesponsord! De adviesprijs van deze starterkit bedraagt 672 euro

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.