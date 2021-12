Android Planet-adventskalender (14 december): win een FRITZ!Box 7530 AX t.w.v. 179 euro!

Zeker nu we vaker thuis zijn, is een krachtig thuisnetwerk geen overbodige luxe. Uiteindelijk willen we toch allemaal gewoon goede wifi. Vandaag maak je kans op een FRITZ!Box 7530 AX met wifi 6, waarmee je geniet van een nóg snellere en stabielere verbinding!

Android Planet-adventskalender

FRITZ! is een bekende naam als het gaat om breedbandaansluitingen in huis. Zo levert de fabrikant (modem)routers, wifi-versterkers (repeaters), powerlines en smarthome-producten. De verschillende apparaten worden ondersteund door een eigen besturingssysteem genaamd FRITZ!OS, dat altijd gratis geüpdatet kan worden.

Van woensdag 1 tot en met vrijdag 24 december maak je namelijk elke werkdag kans op een prijs! Dat betekent dat we aankomende weken minimaal 18 cadeaus weggeven. Vandaag kun je een FRITZ!Box 7530 AX van FRITZ! winnen!

Dinsdag 14 december: FRITZ!Box 7530 AX t.w.v. 179 euro!

Vaak sluit je eenmalig je internet thuis aan en kijk je er niet meer naar om, tenzij je problemen met je huidige router hebt. De FRITZ!Box 7530 AX met wifi is er voor elk huishouden met veel slimme apparaten, die allemaal probleemloos tegelijk gebruikt kunnen worden.

Dankzij de ondersteuning voor het nieuwe wifi 6 breng je een stabielere en snellere draadloze verbinding binnen je thuisnetwerk. Je merkt de voordelen vooral bij zware taken zoals meerdere 4K-streams tegelijk kijken, beeldbellen, (grote) downloads en het gebruik van toepassingen in de cloud. Daarnaast biedt de FRITZ!Box 7530 AX de bekende telefonie- en smarthome functies en ondersteunt het mesh wifi.

Om het in cijfers uit te drukken, geniet je van een snelheid tot 300 Mbit/s via DSL. Daarnaast heb je drie wifi-kanalen: één over de snelle 5GHz-band en twee over de standaard (2,4GHz). Verder heb je een usb 2.0-aansluiting voor opslagmedia en printers.

De FRITZ!Box 7530 AX wordt gesponsord door FRITZ! De adviesprijs bedraagt 179 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.