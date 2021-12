Android Planet-adventskalender (17 december): win een Motorola Defy t.w.v. 329 euro!

Weer een vakje open op 17 december en we hebben nog een smartphone voor je klaarstaan. Vandaag maak je kans op een valbestendige en robuuste Motorola Defy.

Android Planet-adventskalender

De klok laat 15:00 uur zien en dat betekent dat een nieuw vakje van de adventskalender is geopend. Vandaag kun je een Motorola Defy winnen!

Motorola is één van de meest bekende merken als het aankomt op smartphones. Je kent ze van de klassieke Motorola Razr maar ook wearables, smart home-toestellen en koptelefoons.

17 december: maak kans op een Motorola Defy

Heb je wel eens je telefoon laten vallen? Het moment dat je deze van de grond raapte, heb je waarschijnlijk gezien dat het scherm stuk was en er deuken in de behuizing zaten. En dan hebben we het nog niet over water in je smartphone of stof in de microfoon.

De Motorola Defy is bestand tegen valschade vanaf 1,80 meter hoogte, waardoor je je geen zorgen hoeft te maken om een stootje. Daarnaast is de smartphone niet alleen water-, maar ook stofbestendig. Dit is niet alleen een robuust ontwerp, maar maakt het ook mogelijk om je telefoon schoon te maken met zeep en desinfectiemiddel.

De prestaties binnen de stevige behuizing worden geregeld door de krachtige Snapdragon 662-chip van Qualcomm met acht processorkernen. Hierdoor is multitasken geen probleem. Met een grote 5000 mAh-batterij kun je ook lang bezig blijven op je smartphone zonder je zorgen te maken, want de accu gaat tot twee dagen mee.

Voor deze winactie willen we Bullitt bedanken, die de Motorola Defy heeft gesponsord! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 329 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.