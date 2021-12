Android Planet-adventskalender (2 december): win een Xiaomi 11 Lite!

Een nieuwe werkdag, een nieuw vakje van de Android Planet-adventskalender die open gaat. Vandaag geven we een Xiaomi 11 Lite weg! In dit artikel lees je hoe jij kans maakt!

Android Planet-adventskalender

Het is weer 15:00 uur geweest. Dat betekent dat er een nieuw vakje wordt geopend van onze Android Planet-adventskalender. Vandaag kun je een Xiaomi 11 Lite winnen!

Donderdag 2 december: maak kans op een Xiaomi 11 Lite t.w.v. 329 euro

De Xiaomi 11 Lite is een toestel met mooie specificaties voor een ‘Lite-prijs’. Zo is de selfiecamera van dit toestel al 16 megapixel. Hiermee maak je mooie en scherpe selfies.

Aan de voorkant zie je een 6,55 inch-amoled-scherm voorzien van een vloeiende 90 Hz verversingssnelheid. Aan de zijkant vind je een aan/uit-knop met een ingebouwde vingerafdrukscanner. Verder is de hardware lekker vlot, mede dankzij de 6GB aan werkgeheugen.

Tot slot leent het toestel zijn naam aan de bouw van de behuizing. Deze is licht en slank ontworpen. Hierdoor ligt de telefoon niet alleen fijn in de hand, maar ook in je broekzak.

Voor deze winactie willen we Xiaomi bedanken, die de Xiaomi 11 Lite hebben gesponsord! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 329 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.