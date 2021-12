Android Planet-adventskalender (20 december): win de OnePlus Buds Z2 t.w.v. 99 euro!

Er is weer een vakje geopend en dat betekent een nieuwe kans op een prijs. Vandaag maak je kans op een prijs die van zich laat horen: de nieuwste oordopjes van OnePlus, namelijk de Buds Z2!

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

Van woensdag 1 tot en met vrijdag 24 december maak je elke werkdag kans op een prijs! Dat betekent dat we aankomende weken minimaal 18 cadeaus weggeven. Antwoorden op veel gestelde vragen kun je in het hoofdoverzicht vinden.

OnePlus kennen we al langer en vooral van de smartphones. Daarnaast vind je smartwatches, accessoires zoals hoesjes en oordopjes terug van het Chinese merk. Vandaag maak je kans op de nieuwste OnePlus Buds Z2, die onlangs zijn aangekondigd!

Maandag 20 december: win de OnePlus Buds Z2 ter waarde van 99 euro

Waar wil jij naar luisteren met de OnePlus Buds Z2? Wat je ook kiest, je hebt tijd genoeg om een keuze te maken en er uren naar te luisteren. Je kunt maar liefst 38 uur luisteren op een volle lading. Ook het opladen is indrukwekkend, want met 10 minuten laden kun je 5 uur vooruit.

Tijdens het luisteren naar bijvoorbeeld je favoriete podcast kun je de intelligente ruisonderdrukking aanzetten. Hierdoor compenseren de oordopjes automatisch het waargenomen omgevingsgeluid. Dankzij de transparantiemodus, die je aan kunt zetten tijdens bijvoorbeeld het autorijden, hoor je het omgevingsgeluid alsnog goed.

Verder heb je voor het gebruik in de regen of tijdens het sporten profijt van de IP55-beschermingsklasse, waarmee deze oordopjes water- en zweetbestendig zijn. Combineer dit met de drie microfoons en je hebt kristalheldere gesprekken met stemisolatie, waardoor je geen last hebt van storende omgevingsgeluiden.

Voor deze winactie willen we OnePlus bedanken, die de OnePlus Buds Z2 hebben gesponsord! De adviesprijs van deze oordopjes bedraagt 99 euro.

Laden…

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.