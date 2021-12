Android Planet-adventskalender (21 december): win de slimme melders van Netatmo t.w.v. 199,98 euro!

In alweer het 15de vakje van de Android Planet-adventskalender hebben we twee prijzen waarmee je je huis veiliger en gezonder kunt maken. Maak kans op een slimme rookmelder en koolmonoxidemelder van Netatmo.

Android Planet-adventskalender

Van woensdag 1 tot en met vrijdag 24 december maak je elke werkdag kans op een prijs! Dat betekent dat we aankomende weken minimaal 18 cadeaus weggeven. Antwoorden op veel gestelde vragen kun je in het hoofdoverzicht vinden.

We houden allemaal van prijzen, maar vandaag hebben we meer een noodzakelijk goed dan een nice-to-have voor je klaarstaan. Het gaat om twee slimme melders van Netatmo waarmee je je eigen gezondheid en veiligheid in huis kunt verbeteren!

Dinsdag 21 december: win de slimme melders van Netatmo

Netatmo ontwikkelt slimme elektronica die verbonden is met elkaar en je andere apparaten in huis. Producten van Netatmo zijn gericht op een veiliger, gezonder en en comfortabeler huis.

De slimme rookmelder is wat je verwacht van een rookmelder en meer. Wanneer rook wordt gedetecteerd in het huis wordt er een krachtig alarm afgegeven van 85 dB. Daarnaast krijgt iedereen van het huishouden een realtime-melding via de app, ook al ben je niet thuis. Bovendien gaat de batterij 10 jaar mee.

Waar je ook bent, je blijft op de hoogte over de aanwezigheid van koolmonoxide in je huis met de slimme melder van Netatmo. De koolmonoxidemelder activeert een alarm en stuurt een melding naar je telefoon via een app terwijl deze de waarden bij verschillende apparaten in je huis monitort. Zo weet je of er een gevaar is bij je boiler, open haard, kachel, gasfornuis, etc.

Voor deze winactie willen we Netatmo bedanken, die de slimme rookmelder en slimme koolmonoxidemelder hebben gesponsord! De adviesprijs van deze apparaten bedraagt ieder 99,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.