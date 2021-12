Android Planet-adventskalender (22 december): win de Enco W51 oordopjes van Oppo t.w.v. 119 euro!

Een nieuw vakje betekent een nieuwe prijs. Vandaag maak je kans op Enco W51 oordopjes van Oppo! We verklappen je alvast dat het gaat om goed geluid en indrukwekkende accuduur.

Android Planet-adventskalender

De klok laat 15:00 uur zien en dat betekent dat een nieuw vakje voor vandaag is geopend. Vandaag heb je de mogelijkheid om een Oppo Enco W51 te winnen!

Oppo kennen we allemaal van de smartphones, maar het bedrijf verkoopt ook smartwatches en oordopjes. Het bedrijf komt regelmatig met opvallende toestellen, zoals laatst tijdens het Inno Day 2021-evenement. Zo was er de onthulling van de nieuwe Oppo Find N met een opvouwbaar scherm.

22 december: maak kans op een Oppo Enco W51

De Oppo Enco W51 gebruikt microfoontjes en een algoritme, zodat je goede ruisonderdrukking hebt. Hierdoor hoor je de omgeving veel minder, wat handig is in een drukke trein of bus.

De luchtkanalen in de behuizing zijn zodanig gebouwd dat windgeluiden voorkomen worden. Dankzij de microfoons, ruisonderdrukking en het voorkomen van windgeluiden kun je zelfs met maar één oordopje een goed gesprek voeren. Ook wanneer je in het verkeer zit.

Een goede batterijduur mag niet ontbreken bij draadloze oordopjes. Als je de Enco W51 slechts één keer per week oplaadt, heb je genoeg om elke dag gemiddeld 4 uur naar muziek te luisteren.

Voor deze winactie willen we Oppo bedanken, die de Enco W51 oordopjes hebben gesponsord! De adviesprijs van deze oordopjes bedraagt 119,00 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.