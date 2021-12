Android Planet-adventskalender (23 december): win een Google Nest Indoor Cam t.w.v. 99,99 euro!

Een nieuwe werkdag en een nieuw vakje geopend. Met de prijs van vandaag houd je een oogje in het zeil – zelfs wanneer je niet thuis bent. De Google Nest Cam is een beveiligingscamera voor binnen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender 2021

We zijn alweer toegekomen aan één van de laatste prijzen van de Android Planet-adventskalender. De afgelopen weken maakte je elke werkdag kans op een toffe prijs en uiteraard is dat ook vandaag weer het geval. Het is weer 15:00 uur en dat betekent dat er een nieuw vakje is geopend. Vandaag kun je een Google Nest Cam van tink winnen! Lees snel verder.

Donderdag 23 december: maak kans op een Google Nest Cam

Neem activiteit in je huis waar, ook al ben je niet thuis. Wanneer je de Nest Cam Indoor van Google in huis installeert, blijf je op de hoogte. Wanneer de camera een beweging detecteert, weet het een onderscheid te maken tussen mensen, huisdieren en voertuigen.

In het geval van een detectie krijg je een melding op je smartphone. Ook als er niets aan de hand is kun je op een afstand live meekijken via de Google Home-app. Als je wil communiceren via de camera is dit ook mogelijk met Praat en Luister functie. Hierdoor hoor je wat er gebeurt in het huis en kun je met je stem communiceren.

Tot slot kun je een specifiek alarm instellen voor een specifieke zone in je huis. Zodra er iets in bijvoorbeeld het gangpad gebeurt, ontvang je realtime een waarschuwing waardoor je op de hoogte bent.

Voor deze winactie willen we tink bedanken, die de Google Nest Cam Indoor hebben gesponsord! De adviesprijs bedraagt 99,99 euro

Laden…

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.