Android Planet-adventskalender (6 december): win een Motorola Edge 20 en meer t.w.v. 648 euro!

De week is weer begonnen en dus het is tijd om een nieuw vakje in de Android Planet-adventskalender te openen. Vandaag maak je niet alleen kans op een Motorola Edge 20, maar ook een Ready For-dock en draadloze oordopjes!

Android Planet-adventskalender

Het vierde vakje van de Android Planet-adventskalender is geopend en goed voor maar liefst drie cadeaus. Vandaag kun je een Motorola Edge 20 (ter waarde van 499,99 euro), Ready For dock docking station (ter waarde van 59,99 euro) en Vervebuds 800-oordopjes winnen (ter waarde van 89,99 euro).

Maandag 6 december: win een Motorola Edge 20 en meer

De Motorola Edge 20 is één van de dunste 5G-smartphones met een viertal camera’s en fraai scherm. Het gaat namelijk om een 6,7 inch-amoled-scherm met een verversingssnelheid van 144 Hz. Dit zorgt voor een heel vloeiend beeld tijdens het scrollen, gamen en kijken van video’s.

Om naar je content te luisteren, kun je gebruikmaken van deel twee van de prijs van vandaag. De Vervebuds 800-oordopjes zijn licht en zijn voorzien van een dubbele microfoon voor heldere gesprekken. Verder kun je deze ook tijdens het sporten en buiten gebruiken door de zweet- en waterbestendigheid.

Wil je de Motorola Edge 20 op het grote scherm toveren? Dan is het laatste deel van de prijs op zijn plaats. De Ready For-dock is een docking station waarmee jij je smartphone aansluit op een monitor of televisie. Zo kun je bijvoorbeeld op een groter scherm werken, of ontspannen met een film/serie op televisie.

De Motorola Edge 20, Ready For dock laadstation en Vervebuds 800 worden gesponsord door motorola! De adviesprijs van deze producten bedraagt 648 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.