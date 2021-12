Android Planet-adventskalender (7 december): win een rugzak van Kapten & Son!

Ook vandaag openen we een nieuw vakje in de Android Planet-adventskalender. Je maakt dit keer kans op een extra functionele prijs! Voor dinsdag (7 december) hebben we namelijk een Aalborg All Black-rugzak beschikbaar.

Android Planet-adventskalender

Als trouwe lezer had je er misschien al op gehoopt, maar inderdaad ook dit jaar is er weer een grootste Android Planet-adventskalender. Natuurlijk kun je ook als nieuwe lezer een kansje wagen, want we hebben heel wat prijzen weg te geven!

Van woensdag 1 tot en met vrijdag 24 december maak je namelijk elke werkdag kans op een prijs! Dat betekent dat we aankomende weken minimaal 18 cadeaus weggeven. Vandaag kun je een Aalborg All Black-rugzak van Kapten & Son winnen!

Dinsdag 7 december: Kapten & Son t.w.v. €99,90

Voor al je devices en gadgets heb je natuurlijk een rugzak nodig. Daarom is een rugzak van Kapten & Son een nuttige aanwinst. Voor de Aalborg All Black is gekozen voor een minimalistische uitstraling en functionele samenstelling.

Om je apparatuur te beschermen, is de backpack gemaakt van waterafstotend kunststof. Zo blijft al je apparatuur in de tas beschermd tegen water. Voor spullen die niet beschermd hoeven te worden tegen water heb je twee buitenvakken.

Binnenin vind je een gevoerde laptopvak (14 inch) en drie binnenvakken. Dit is genoeg ruimte om je tablet en bijvoorbeeld e-reader in kwijt te kunnen. Nog ruimte nodig voor je opladers en powerbank? Daarvoor vind je in het voorvak nog twee binnenvakken.

De Aalborg All Black wordt gesponsord door Kapten & Son! De waarde van deze rugzak bedraagt 99,90 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.