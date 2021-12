Android Planet-adventskalender (8 december): win een LG Tone Free t.w.v 198,99 euro

Op de kalender staat 8 december, dus dat betekent dat het weer tijd is voor een nieuwe prijs. Vandaag maak je kans op LG Tone Free wireless oordopjes!

Android Planet-adventskalender

Als trouwe lezer had je er misschien al op gehoopt, maar inderdaad ook dit jaar is er weer een grootste Android Planet-adventskalender. Natuurlijk kun je ook als nieuwe lezer een kansje wagen, want we hebben heel wat prijzen weg te geven!

Van woensdag 1 tot en met vrijdag 24 december maak je namelijk elke werkdag kans op een prijs! Dat betekent dat we aankomende weken minimaal 18 cadeaus weggeven. Antwoorden op veel gestelde vragen kun je in het hoofdoverzicht vinden. Vandaag kun je LG Tone Free wireless oordopjes winnen!

Woensdag 8 december: win een LG Tone Free (DFP-9) ter waarde van 199 euro

De LG Tone Free DFP9 is een setje draadloze oordopjes. Ten opzichte van de vorige generatie heb je een betere actieve ruisonderdrukking. Voor een fijne fit in je oren hebben de LG Tone Free DFP9’s een slank ontwerp.

LG heeft het accent in deze oordopjes gelegd op hygiëne. Dat blijkt uit de opzetstukken van medische hypoallergene kwaliteit. Daar houdt het niet op, want de bewaardoos en oplader zijn uitgerust met UV-nanotechnologie. Hier wordt met behulp van UV-licht 99,9 procent van alle bacteriën wordt gedood.

Tot slot is het geluidssysteem ontworpen door luidsprekerproducent Meridian. Het geluid is helder en ruimtelijk. Zo heb je de oordopjes in, maar lijkt het door de HSP-technologie alsof je het geluid uit luidsprekers komt.

De LG Tone Free DFP-9 wordt gesponsord door LG! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 198,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2021-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.