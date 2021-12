Android Planet-adventskalender (9 december): win een Teufel RADIO ONE t.w.v. €169,99!

Teufel maakt allerlei audioproducten zoals koptelefoons, bluetooth-speakers en luidsprekers. Vandaag maak je kans op een RADIO ONE-wekkerradio van het merk. Lees snel verder om mee te doen.

Android Planet-adventskalender 2021

Er is weer een vakje geopend van de Android Planet-adventskalender en daarom maak je ook vandaag weer kans op een toffe prijs. Dit vakje is er eentje dat je wakker zal schudden. Het gaat namelijk om de RADIO ONE van Teufel. Waarom je zeker een kansje moet wagen, lees je hieronder.

9 december: win een Teufel RADIO ONE t.w.v. €169,99

Teufel heeft een wekkerradio ontwikkeld die je niet wakker maakt met een irritante pieptoon, maar zuiver geluid en een goede bas. Het geluid wordt namelijk verzorgd door de ingebouwde fullrange drivers en basmembraan, die voor een brede stereobeleving zorgen.

Je kunt drie radiozenders (zowel FM als DAB+) naar keuze instellen om ze slechts met een druk op de knop aan te zetten. Wanneer je al wakker bent, kun je de RADIO ONE gebruiken als een bluetooth-speaker via je smartphone.

Gebruik je de wekker liever als speaker via de kabel, om op een ander toestel aan te sluiten? Dat is ook mogelijk. Tot slot kun je de wekkerradio van Teufel gebruiken als powerbank om je telefoon of andere devices als een tablet aan op te laden via usb.

De RADIO ONE wordt gesponsord door Teufel! De adviesprijs van deze wekkerradio bedraagt €169,99.

Hoe maak ik kans op de prijs?

