Android Planet-adventskalender (12 december): win een FRITZ!Repeater 6000 t.w.v. 208 euro!

Op zoek naar dé oplossing om een beter dekkend wifi-netwerk te creëren? Waag dan een kansje in de Android Planet-adventskalender! Vandaag maak je namelijk kans op een FRITZ!Repeater 6000.

Android Planet-adventskalender

Een nieuwe week en dus nieuwe kansen! Er is ook vandaag weer een vakje geopend van de Android Planet-adventskalender en je maakt kans op een heel handige prijs. Het gaat om een zogenaamde repeater, waarmee je zorgt dat je wifi-netwerk optimaal werkt.

12 december: maak kans op een FRITZ!Repeater 6000

Draadloos internet is misschien wel één van de belangrijkste dingen in huis waarvan je zeker wil dat het goed werkt. Je moet tenslotte kunnen WhatsAppen, gamen of social media’en met je smartphone, laptop, televisie, tablet of andere apparaten.

Dankzij de FRITZ!Repeater 6000 hoef je je daar geen zorgen over te maken. Het apparaat werkt prima samen met alle gangbare routers en zorgt voor een nog beter wifi-netwerk. Zo wordt het bereik een stuk groter, waardoor je altijd en overal in en om huis kunt internetten.

Natuurlijk kun je ‘m opnemen in je mesh-netwerk, waardoor ‘ie perfect samenwerkt met andere apparaten. Daarbij werkt ‘ie met drie onafhankelijke banden, waardoor je op elk apparaat snel aan de slag kan op het wereldwijde web. Dat alles sluit je makkelijk aan en dankzij de handige statusledjes vind je de ideale locatie om ‘m te plaatsen tijdens het instelproces.

Verder is er ook nog de FRITZ! WLAN-app, waarmee je alles in de gaten houdt of instellingen aanpast. De Repeater 6000 is dus zeker niet de beperkende factor in je thuisnetwerk; dat is de binnenkomende (glasvezel)verbinding en de snelheid daarvan.

Voor deze winactie willen we FRITZ! bedanken voor het sponsoren van de FRITZ!Repeater 6000! De adviesprijs van deze repeater bedraagt 208 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.