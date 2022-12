Android Planet-adventskalender (13 december): win een Ikea Symfonisk-speakerlamp t.w.v. 179 euro!

Het is een nieuwe werkdag en dat betekent dat we bij Android Planet een toffe prijs weggeven. Dit keer gaat het om de slimme Symfonisk-speakerlamp van Ikea. Check hier hoe je kans maakt op deze prijs!

Android Planet-adventskalender

Er is weer een vakje geopend van de adventskalender op Android Planet. Dit keer is de slimme Symfonisk-speakerlamp van Ikea verschenen en jij maakt kans om ‘m te winnen. Zo luister je muziek via een speaker die stijlvol verpakt is in deze lamp.

13 december: maak kans op een Ikea-speakerlamp

De Ikea Symfonisk-speakerlamp is een slimme wifi-luidspreker verpakt in een designlamp. Zo luister je je favoriete muziek en podcasts op een speaker die samengaat met je interieur. Hij heeft een geluidsveld van 180 graden, stoffen behuizing en een glazen of stoffen lampenkap. De versie die je kan winnen is de donkere met luxe glazen kap.

De slimme lamp stel je makkelijk en snel in met de Ikea Home smart-app, waardoor je ‘m via je telefoon bedient. Je bepaalt gemakkelijk de helderheid en ook de kleurtoon. Je kunt de lamp ook in- en uitschakelen met de fysieke schakelaar en achterop vind je knoppen om het volume te bedienen.

Ikea heeft de speakerlamp geproduceerd in samenwerking met het bekende audiomerk Sonos. Daardoor werkt ‘ie vlekkeloos samen met andere Sonos-apparaten via de Sonos S2-app. Heb je meerdere Symfonisk- of Sonos-producten in huis, dan koppel je deze gemakkelijk om je hele huis te vullen met muziek.

Voor deze winactie willen we Ikea bedanken voor het sponsoren van de Symfonisk-speakerlamp! De adviesprijs van deze rugzak bedraagt 179 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.