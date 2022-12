Android Planet-adventskalender (14 december): win een Motorola Edge 30 Fusion t.w.v. 599,99 euro!

Er is weer een vakje geopend van de grootse Android Planet-adventskalender, met vandaag een heel speciale prijs. Je maakt kans op een special edition van de Motorola Edge 30 Fusion en een setje bijpassende draadloze Moto-oordopjes.

Android Planet-adventskalender

Het is 14 december en ook vandaag is er weer een vakje geopend in de kalender. Kerst komt eraan en vandaag maak je daarom kans op een speciale prijs. Het gaat om de Motorola Edge 30 Fusion, uitgevoerd in vegan leather in de unieke kleur van het jaar 2023: Viva Magenta.

Update 15 december 14.00: Meedoen is niet meer mogelijk!

De winnares is Sophia uit Hilversum. De prijs komt zo snel mogelijk jouw kant op!

14 december: maak kans op de Motorola Edge 30 Fusion

De Motorola Edge 30 Fusion is een slank toestel, waarvan recent een nieuwe kleur is uitgebracht. Deze speciale variant is ontwikkeld in samenwerking met kleurautoriteit Pantone. Het gaat om de kleur van het jaar 2023 (Viva Magenta).

Het toestel beschikt over een lekker dun design van slechts 7,45 millimeter en is uitgerust met een groot amoled-scherm van 6,55 inch. Dat ververst maximaal 144 keer per seconde voor extra vloeiend beeld. De high-end Snapdragon 888 Plus-chip is aan boord, evenals een ruime hoeveelheid werk- en opslaggeheugen.

Er zijn meerdere camera’s aanwezig, waaronder de primaire camera van 50 megapixel. Opladen van de 4400 mAh-accu gaat razendsnel dankzij de meegeleverde 68 Watt-snellader. Tot slot is de Motorola Edge 30 Fusion voorzien van een kale versie van Android 12.

Dat is zeker niet alles, want je krijgt er ook een setje Moto Buds 600 ANC bij. Die hebben een kleurstelling die perfect bij het nieuwe toestel past: Winetasting. Succes met meedoen!

We willen Motorola bedanken voor het sponsoren van het Motorola Edge 30 Fusion-pakket! De adviesprijs daarvan bedraagt 599,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.