Android Planet-adventskalender (15 december): win slimme Gigaset-rookmelders t.w.v. 149,99 euro!

Het Duitse Gigaset is bezig aan een opmars als het gaat om smart home-apparatuur. Er is een nieuw vakje geopend van de Android Planet-adventskalender en vandaag maak je kans op het Gigaset Smoke Pack ONE X-pakket.

Android Planet-adventskalender

Natuurlijk is er ook vandaag een nieuwe winactie te vinden in de Android Planet-adventskalender! Je maakt nu kans op een set van twee slimme rookmelders van Gigaset. En dat is natuurlijk een fijne én veilige aanvulling op je slimme huis of kantoor.

15 december: kans op Gigaset Smoke Pack ONE X-pakket

Gigaset ken je waarschijnlijk van de Dect-telefoons en smartphones, maar dat is zeker niet alles in het assortiment van de Duitse fabrikant. Het bedrijf is al een tijdje bezig met de ontwikkeling van smart home-apparatuur. Hierbij kun je denken aan slimme stopcontacten, sensoren, alarmsystemen, camera’s en nog veel meer.

Rookmelders vallen daar ook onder en zijn inmiddels verplicht in elk huis. Met het Gigaset Smoke Pack ONE X-pakket hoef je je daar geen zorgen over te maken en vandaag maak jij kans om zo’n set te winnen! Daarin vind je twee slimme rookmelders en een handig basisstation.

De sensoren slaan direct alarm bij rookontwikkeling of brand en via de bijbehorende app krijg je ook direct een melding op je smartphone. Natuurlijk word je ook gewaarschuwd dankzij de geïntegreerde sirene. De hardware werkt samen met verschillende protocollen en het systeem kan verder worden uitgebreid. Ook kun je bijvoorbeeld slimme Philips Hue-lampen koppelen, die een lichtsignaal geven als het brandalarm afgaat.

Al met al word je huis, kantoor of andere ruimte niet alleen een stuk slimmer, maar ook zeker een stuk veiliger met deze set. Meer weten? Check dan de link van onderstaande knop.

We willen Gigaset bedanken voor het sponsoren van het Gigaset Smoke Pack ONE X-pakket! De adviesprijs daarvan bedraagt 149,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.