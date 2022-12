Android Planet-adventskalender (16 december): win een Imou Rex 4MP camera t.w.v. 69,99 euro!

Het is weer de laatste werkdag van deze week en ook vandaag is er weer een vakje van de Android Planet-adventskalender geopend. Je maakt kans op een Imou Rex 4MP binnencamera. Hoe je meedoet, lees je in dit artikel!

Android Planet-adventskalender

Tijdens de Android Planet-adventskalender maak je van donderdag 1 tot en met vrijdag 23 december elke werkdag kans op een toffe prijs! Vandaag maak je kans op een Imou Rex 4MP binnencamera t.w.v. 69,99 euro, gesponsord door tink!

16 december: maak kans op de Imou Rex 4MP binnencamera van tink

Een veilig gevoel of op een afstand mee kunnen kijken rond het huis of kantoor? Er zijn meerdere goede redenen om te kiezen voor een camerasysteem. Met de Imou Rex 4MP binnencamera (verkrijgbaar bij tink) kan dat allebei.

Plaats ‘m in een ruimte die je wil monitoren, want dankzij de roterende camera houdt alles in de gaten. Via de app op je smartphone of tablet kijk je live mee en ook ontvang je direct notificaties bij een verdachte situatie. Dat komt weer door de slimme AI-persoonsdetectie en Smart Tracking-functie, die bewegende personen herkent.

Een microfoon en speaker zijn ook aanwezig, zodat je waar nodig kunt communiceren met de persoon in die specifieke ruimte. Is het echt mis, dan gaan de geïntegreerde sirene en spotlight af voor het eerste schrikeffect. Tot slot is er een nachtmodus, waarmee wordt gefilmd dankzij infrarood, ook als het heel donker is.

We willen tink bedanken voor het sponsoren van de Imou Rex 4MP binnencamera! De adviesprijs van deze camera bedraagt 69,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.