Android Planet-adventskalender (19 december): win een Huawei Watch Fit 2 t.w.v. 149,99 euro!

Er is weer een vakje van de Android Planet-adventskalender geopend en dat betekent een nieuwe winactie. Deze keer maak je kans op de Huawei Watch Fit 2. Wil jij deze wearable winnen? Lees hier hoe!

Android Planet-adventskalender

Het is weer tijd voor een leuke winactie! Met deze Huawei-fitnesstracker om je pols ga jij fit en stijlvol het nieuwe jaar in. We hebben het over de Huawei Watch Fit 2 en hier lees je hoe jij kans maakt om ‘m te winnen.

19 december: maak kans op een Huawei-wearable

De Huawei Watch Fit 2 is een luxe fitnesstracker. Daardoor oogt ‘ie als een volwaardige smartwatch. De kast heeft een modern ontwerp en het bandje is van leer. Er zijn 97 verschillende sportmodi aan boord, waarmee je jouw activiteit vastlegt.

Met de fitnesstracker doe je echter meer dan enkel sporten. Op het kleurrijke scherm van 1,74 inch check je namelijk de tijd, zie je notificaties van je smartphone en alle informatie over je gezondheid. Met de verschillende sensors aan boord ben je altijd op te hoogte van onder andere je hartslag, slaapgedrag en het aantal gezette stappen.

Van plan om te zwemmen of sporten in de regen? Dat is geen enkel probleem! De Huawei Watch Fit 2 is waterdicht tot 50 meter. Er is zowel een speaker als microfoon aanwezig om belletjes te plegen en je krijgt een magnetische oplaadkabel meegeleverd om het apparaatje eens in de twee weken op te laden.

We willen Huawei bedanken voor het sponsoren van de Watch Fit 2! De adviesprijs van deze fitnesstracker bedraagt 149,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.