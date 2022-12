Android Planet-adventskalender (2 december): win een cadeaubon van Mous t.w.v. 100 euro!

Bescherm je Android-telefoon met een stevige hoes van Mous. Vandaag kun je in de Android Planet-adventskalender een cadeaubon van 100 euro winnen.

Android Planet-adventskalender

Het is weer een nieuwe dag en uiteraard hebben we vandaag een toffe prijs voor je. Het gaat om een cadeaubon van Mous, een bedrijf dat al jarenlang hoesjes voor smartphones, tablets en laptops maakt. Hoe je meedoet, lees je in dit artikel.

2 december: maak kans op een Mous-cadeaubon

Als je net een nieuwe telefoon hebt gekocht, wil je er natuurlijk alles aan doen om ‘m zo lang mogelijk mooi en krasvrij te houden. Een hoesje is dan essentieel en bij Mous hebben ze er een heleboel.

Zo kun je voor alle recente Samsung Galaxy S-toestellen kiezen uit meerdere hoesjes, maar ook voor de Pixel-telefoons zijn toffe cases beschikbaar. Helemaal handig nu de Google Pixel-smartphones officieel in Nederland worden verkocht!

De cadeaubon kun je overigens ook gebruiken voor heel andere producten. Zo verkoopt Mous rugtassen, draadloze opladers, screenprotectors en laptoptassen. Mocht je de cadeaubon winnen, dan heb je dus genoeg om uit te kiezen. Hoe je de bon kan winnen, lees je hieronder.

Voor deze winactie willen we Mous bedanken voor het sponsoren van de cadeaubon! De waarde daarvan bedraagt 100 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.