Android Planet-adventskalender (20 december): win een Motorola ROKR 810 t.w.v. 129,99 euro!

Houd je van goede muziek én van een feestje? Vandaag maak je kans op de fraaie Motorola ROKR 810-speaker in de Android Planet-adventskalender.

Android Planet-adventskalender

We zijn aangekomen bij de laatste weken van het jaar, maar ook nu maken we er nog gewoon een feestje van. Bijna elke werkdag in december openden we een vakje van onze adventskalender en ook vandaag is dat het geval. Hoe jij kans maakt op de Motorola ROKR 810 lees je hier!

20 december: maak kans op de Motorola ROKR 810

De ROKR 810 is de ideale speaker voor allerlei gelegenheden. Zo heeft ‘ie meerdere subwoofers en een vermogen van 40 Watt. Die combinatie zorgt voor prima bass en dat ook nog eens 20 uur lang op een enkele acculading.

Je kunt muziek afspelen vanaf je smartphone, tablet of laptop, maar er is ook een aux-ingang aanwezig. Dat zorgt helemaal voor een feestje, want zo kun je ook een microfoon of bijvoorbeeld heuse gitaar aansluiten!

Handig is het grote ergonomische handvat aan de bovenzijde en hij bevat verschillende ingebouwde kleurige ledjes. Die kun je inschakelen, waarna ze meedeinen op de muziek die jij afspeelt. De ROKR 810 bevat een IPX4-certificering en kan daarom tegen een beetje water, en is tot slot te koppelen aan een tweede exemplaar voor nog meer luisterplezier.

We willen Motorola bedanken voor het sponsoren van de Motorola ROKR 810! De adviesprijs van deze speaker bedraagt 129,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.