Android Planet-adventskalender (21 december): win een Nokia T21 t.w.v. 249 euro!

Eén van de laatste vakjes van de Android Planet-adventskalender is geopend en dus pakken we extra uit. Het gaat om de Nokia T21-tablet met een fijn, groot scherm!

Android Planet-adventskalender

We naderen het einde van de Android Planet-adventskalender, maar ook de laatste dagen maak je kans op toffe prijzen! HMD Global is vast en zeker bij je bekend door de Nokia-smartphones, maar het bedrijf verkoopt ook andere apparaten. Vandaag maak je kans op een nieuwe tablet: de Nokia T21.

21 december: maak kans op de Nokia T21-tablet

De Nokia T21 is een fijne tablet met een 10,4 inch-scherm, dat ideaal is om je favoriete films en series te kijken – of om op te werken met bijvoorbeeld Google Documenten. Het design is strak afgewerkt: de achterkant is van aluminium en voelt daardoor stevig aan.

Goed om te weten is dat de Nokia T21 op een schone versie van Android 12 draait. Geen poespas dus, en je kan rekenen op genoeg updates. Zo krijgt de tablet drie jaar lang maandelijks beveiligingsupdates, die hackers buiten de deur houden. Ook ontvang je sowieso twee grote Android-upgrades, naar Android-versie 13 en 14.

Onder de motorkap van de HMD Global-tablet zit een octacore-processor met 4GB aan werkgeheugen en 64GB aan opslagruimte. Dat is ruim voldoende om al je apps en games vloeiend te draaien. De batterij heeft een forse capaciteit van 8200 mAh en gaat volgens Nokia tot drie dagen mee. Is ’ie leeg, dan kun je ’m snel bijvullen dankzij de snellaadfunctie.

We willen HMD Global bedanken voor het sponsoren van de T21! De adviesprijs van deze tablet bedraagt 249,00 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.