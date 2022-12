Android Planet-adventskalender (22 december): win de Sennheiser CX Plus True Wireless t.w.v. 159,90 euro!

Het is 22 december en zojuist hebben we wéér een vakje geopend van de Android Planet-adventskalender! Vandaag maak je kans op een setje draadloze oordopjes van Sennheiser. Meedoen? Lees dan snel verder.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

We hebben al heel wat toffe prijzen weggeven, maar zijn nog niet klaar. Ook Sennheiser heeft een fraai cadeau geregeld voor de grootse winactie. Het gaat om een setje CX Plus True Wireless-oordopjes!

22 december: kans op Sennheiser CX Plus True Wireless

Houd je wel van muziek om even te ontspannen of om je juist volledig te kunnen concentreren tijdens het werk of het sporten? De CX Plus True Wireless-oordopjes van Sennheiser zijn dan een goede keuze, ook vanwege het strakke design.

De oordopjes beschikken over actieve ruisonderdrukking, waardoor geluiden van de omgeving volledig worden weggefilterd. Er is ook een transparantiemodus aanwezig en daarmee hoor je wél omgevingsgeluid. Dat is bijvoorbeeld fijn op kantoor, in de trein of op de fiets.

Over het comfort, pasvorm of accuduur hoef je je trouwens geen zorgen te maken. De in ear-oordopjes worden geleverd met vier maten oortips. Luisteren doe je tot acht uur op een enkele acculading. Het doosje heeft een ingebouwde accu, waardoor je nog eens zestien uur extra luisterplezier bij je draagt. De CX Plus True Wireless-oordopjes zijn overigens IPX4-gecertificeerd en kunnen tegen een beetje water en zweet.

Bedienen werkt makkelijk, snel en kan op meerdere manieren. Gewoon via de aanraakgevoelige oordopjes zelf of via je verbonden telefoon, tablet of computer. Dankzij stemcommando’s kun je tot slot ook aan de slag via de Google Assistent.

We willen Sennheiser bedanken voor het sponsoren van de CX Plus True Wireless! De adviesprijs van deze oordopjes bedraagt 159,90 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.