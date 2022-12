Android Planet-adventskalender (23 december): win een Google Nest-pakket t.w.v. 198,99 euro!

Het een-na-laatste vakje van de Android Planet-adventskalender is geopend. We geven vandaag een pakket weg met handige Google Nest-producten die je overal in huis of op kantoor kunt gebruiken!

Lees verder na de advertentie.

Android Planet-adventskalender

We zijn alweer aangekomen aan het einde van de adventskalender, maar ook vandaag geven we weer een hele toffe prijs weg! Tevens hebben we een verassing, want vanaf morgen tot en met 26 december maak je kans op een echte eindklapper! Wat dat is zeggen we natuurlijk niet, maar surf morgen dus weer naar Android Planet!

23 december: maak kans op een Google Nest-pakket

Maar eerst vandaag! Er zijn namelijk van die gadgets die altijd populair zijn en de Google Chromecast met Google TV (HD) is er daar één van. Met de Chromecast maak je een televisie een stuk slimmer, download je allerlei handige apps en kun je eindeloos films en series streamen.

Je vindt ‘m dan ook in het pakket dat we als laatste weggeven in de adventskalender. Dat is zeker niet alles, want ook een Google Nest Mini is aanwezig. Ondanks dat ‘ie niet al te groot is, biedt deze slimme speaker wel grootse prestaties. Je gebruikt ‘m dankzij de Google Assistent voor al je vragen, kunt er muziek mee afspelen en je bedient er allerlei slimme apparaten mee in huis.

Tot slot vind je ook een Google Nest Hub in het pakket. Dit handige apparaat biedt niet alleen goede speakers, maar ook een display. Zodoende gebruik je ‘m als digitaal fotolijstje, om recepten in de keuken te checken of om video’s te bekijken op YouTube. Heb je meer slimme apparatuur in huis, dan gebruik je ‘m als heuse hub. Stel de temperatuur in van de thermostaat, check de beelden van de beveiligingscamera’s of houd bij hoe je geslapen hebt.

Dit Google-pakket is door Android Planet zelf aangeschaft en heeft een adviesprijs van 198,99 euro!

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 uur een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.