Android Planet-adventskalender (24-26 december): win de Xiaomi 12T t.w.v. 599 euro!

Surprise! Een extra prijs voor de Android Planet adventskalender 2022! En wat voor een, want je maakt kans op de grote eindklapper: een Xiaomi 12T.

Android Planet-adventskalender

We zijn aangekomen bij het laatste vakje van de Android Planet-adventskalender 2022! We hebben inmiddels tientallen vette prijzen weggegeven, maar sluiten ook af met een heel mooie prijs! Omdat het aankomend weekend alweer Kerstmis is, loopt deze actie tot en met maandag 26 december. Op dinsdag sluiten we het vakje en kiezen we zo snel mogelijk de winnaar!

24-26 december: maak kans op een Xiaomi 12T

De Xiaomi 12T beschikt over alles wat je van een high-end smartphone verwacht. Het scherm is met 6,67 inch lekker groot, wat fijn is als je veel YouTube-video’s en/of Netflix kijkt of graag een game speelt. De ververssnelheid is hoog en dat zorgt weer voor een extra vloeiende ervaring.

De MediaTek Dimensity 8100 Ultra-processor is krachtig, je krijgt genoeg opslagruimte en de accu heeft een capaciteit van 5000 mAh. Tof is de snellaadfunctie van maar liefst 120 Watt. Is de Xiaomi 12T (bijna) helemaal leeg en leg je ’m aan de oplader, dan heb je na een minuut of twintig weer een complete volle batterij.

Met de vingerafdrukscanner onder het amoled-scherm ontgrendel je de 12T en er zijn in totaal vier camera’s aanwezig. De belangrijkste is de 108 megapixel-hoofdcamera, die zowel in het licht als donker mooie foto’s maakt. Verder kun je aan de slag met de groothoeklens, macrocamera en frontcamera.

We willen Xiaomi bedanken voor het sponsoren van de Xiaomi 12T! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 599 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 uur een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.