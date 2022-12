Android Planet-adventskalender (5 december): win een Kapten & Son rugzak t.w.v. 149,90 euro!

Ook vandaag geven we bij Android Planet weer een toffe prijs weg. Je maakt namelijk kans op een rugzak van Kapten & Son. Nieuwsgierig geworden? Lees dan gauw verder hoe je de rugzak kan winnen!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

Vandaag is een nieuwe dag bij de Android Planet-adventskalender en dat betekent dat er ook weer een nieuw vakje is geopend. Jouw favoriete apparatuur neem je natuurlijk het liefste overal mee naartoe en dat kan zeker met de prijs van vandaag. Je maakt namelijk kans op een een handige (en stijlvolle) rugzak van Kapten & Son.

5 december: maak kans op een Kapten & Son rugzak.

De Lund Pro, zoals de rugzak van Kapten & Son heet, is gemaakt van vegan kunstleer en gerecycled PET. Hij is waterafstotend, dus je hoeft je geen zorgen te maken als het buiten regent. Ook als je met slecht weer op het station staat, is je apparatuur dus beschermd.

Aan de binnenkant van de rugtas vind je drie vakken om je spullen in te bewaren. Ook is er een laptopvak (16 inch) aanwezig om je Windows-laptop of MacBook mee te nemen. Ook handig: er is extra ruimte voor een waterfles aanwezig. Wel zo belangrijk natuurlijk.

Verder zijn de banden en de rugzijde van de rugzak gevoerd en ergonomisch gevormd. Dat zorgt voor iets meer draagcomfort. De tas is ideaal om mee naar school of werk te nemen. Je kunt ’m natuurlijk ook gebruiken als je op vakantie gaat, of simpelweg een dagje de deur uit bent.

Voor deze winactie willen we Kapten & Son bedanken voor het sponsoren van de Lund Pro! De adviesprijs van deze rugzak bedraagt 149,90 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.