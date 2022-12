Android Planet-adventskalender (7 december): win een Ajax Starterkit Cam Plus beveiligingssysteem t.w.v. 983 euro!

Dag 7 van de Android Planet-adventskalender is gestart wat betekent dat we ook een nieuw vakje mogen openen. Vandaag maak je kans op een Ajax Starterkit Cam Plus van Ajax Systems. Kans maken op deze prijs? Lees dan snel verder hoe je mee kan doen!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

Tijdens de Anroid Planet-adventskalender maak je van donderdag 1 tot en met vrijdag 23 december elke werkdag kans op een toffe prijs! Vandaag maak je kans op een Starterkit Cam Plus beveiligingssysteem van Ajax Systems!

7 december: maak kans op een Ajax Starterkit Cam Plus t.w.v. 983 euro

Met de Starterkit Cam Plus van Ajax Systems detecteer je inbraken of pogingen tot tijdig. Deze Starterkit bestaat uit vier verschillende producten; de Hub 2 Plus voor de bediening van alle producten, de MotionCam die bewegingen detecteert, de DoorProtect die reageert op opengaande deuren en ramen en tot slot de SpaceControl-unit die het alarm in of uitschakelt.

Dankzij de Hub 2 Plus-omgeving bedien je het systeem gemakkelijk via je smartphone. Ook beschikt de Hub 2 Plus over twee plekken voor een simkaart. Die dienen als back-up zodat alarmen, beelden en de informatie over een mogelijke inbraak altijd worden vastgelegd en gedeeld kunnen worden met gebruikers.

Voor deze winactie willen we Ajax Systems bedanken voor het sponsoren van de Starterkit Cam Plus! De adviesprijs van deze kit bedraagt 983 euro

Hoe kan ik winnen?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.