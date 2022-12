Android Planet-adventskalender (8 december): win een Netatmo Weerstation van tink t.w.v. 189,99 euro!

Het is weer tijd voor het volgende vakje van de Android Planet-adventskalender en natuurlijk kun je weer iets tofs winnen, namelijk een Netatmo Weerstation. Benieuwd hoe je meedoet? Lees dan verder!

Android Planet-adventskalender

Het is een nieuwe werkdag en dat betekent één ding, namelijk een geopend vakje van de Android Planet-adventskalender en dus een nieuwe winkans. Dit keer maak je kans op een handig weerstation van Netatmo gesponsord door tink. Zo meet en weet je alles over jouw (buiten)omgeving.

8 december: maak kans op een Netatmo Weerstation

Met het Netatmo weerstation meet je veranderingen in temperatuur, maar ook de luchtdruk, -kwaliteit, -vochtigheid en het geluidsniveau. Je bent daarbij niet gelimiteerd aan buiten, want ook binnen kun je deze metingen prima doen.

Via de Netatmo Wheater-app zie je alle data visueel en overzichtelijk op je smartphone. Verslechtert de luchtkwaliteit, dan krijg je hier op tijd melding van, want iedere 5 minuten worden de gegevens voorzien van een update. Zo kun jij tijdig maatregelen nemen, door bijvoorbeeld even te luchten.

Het Netatmo Weerstation bestaat uit twee modules. Eéntje voor buiten en één voor binnen. Door deze met Amazon Alexa te verbinden, werkt besturing ook makkelijk dankzij stemcommando’s.

Voor deze winactie willen we tink bedanken voor het sponsoren van het Netatmo weerstation! De adviesprijs van dit product bedraagt 189,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.