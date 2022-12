Android Planet-adventskalender (9 december): win de OPPO Enco Buds2 t.w.v. 59 euro!

Ook vandaag geven we bij Android Planet een prijs weg. Je maakt kans op de OPPO Enco Buds2, draadloze oordopjes met een compact design. Nieuwsgierig? Zo maak je kans op deze prijs!

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

Het is een nieuwe dag bij de Android Planet-adventskalender en dat betekent dat er ook weer een nieuw vakje open is. Vandaag geven we de OPPO Enco Buds2 weg, draadloze oordopjes die normaliter 59 euro kosten.

OPPO ken je waarschijnlijk van de vele smartphones die de fabrikant verkoopt, maar het merk heeft ook smartwatches, oordopjes en een tablet. Onlangs zijn de Enco Buds2 aangekondigd, samen met de Band 2 – die we eerder hebben weggegeven.

9 december: maak kans op de OPPO Enco Buds2

De OPPO Enco Buds2 zijn in-ear oordopjes, oftewel: de dopjes stop je echt in je oor. Daardoor krijg je mooi vol geluid en hoor je de bass bijvoorbeeld extra goed. De oordopjes hebben geen actieve ruisonderdrukking (ANC), maar wel een functie om het omgevingsgeluid tijdens telefoongesprekken weg te filteren.

Dat is handig als je bijvoorbeeld op kantoor bent of in de trein zit – en dus alsnog goed te verstaan bent. Verder hebben de Enco Buds2 ondersteuning voor bluetooth 5.2, zodat de verbinding stabiel is, en er is een handige Game-modus.

Ondanks het relatief compacte formaat is de accuduur prima. Op een volle lading gaan de Enco Buds2 namelijk tot zeven uur mee. Met de meegeleverde oplaadcase kun je maximaal 28 uur muziek luisteren. Zijn de oordopjes leeg? Door de snellaadfunctie heb je na 10 minuten opladen weer genoeg stroom om een uur naar je favoriete muziek of podcasts te luisteren.

We willen OPPO bedanken voor het sponsoren van de Enco Buds2! De adviesprijs van deze oordopjes bedraagt 59 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag rond 15.00 een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar een Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2022-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.