Android Planet-adventskalender (11 december): win een OPPO A58 t.w.v. 249 euro!

De eerste week van het openen van vakjes voor de Android Planet-adventskalender is voorbij, maar niet getreurd. We hebben nog heel wat dagen (en dus prijzen) te gaan. Vandaag maak je kans op de gloednieuwe OPPO A58-smartphone, doe je mee?

Android Planet-adventskalender

Een nieuwe week, dus nieuwe kansen! Vandaag maak je kans op de onlangs gepresenteerde OPPO A58-smartphone. Lees snel verder om te weten hoe jij kans maakt op deze chique smartphone.

11 december: maak kans op de OPPO A58

De OPPO A58 is pas net onthuld, maar jij kunt ‘m nu al winnen bij Android Planet. Het toestel beschikt over een groot lcd-scherm van 6,72 inch met een haarscherpe resolutie. Daarop bekijk je websites, foto’s of films of speel je natuurlijk je favoriete game.

Er is een prima hoeveelheid werkgeheugen aanwezig en dat geldt ook voor de opslag. De processor is krachtig genoeg voor alledaagse taken of een simpele game en de batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh. Opladen gaat makkelijk en snel (maximaal 33 Watt) met de meegeleverde oplader.

Foto’s maak je voornamelijk met de hoofdcamera van maar liefst 50 megapixel. Ook is er een selfiecamera aanwezig die je natuurlijk ook gebruikt tijdens videocalls. Er zijn fijne stereospeakers aan boord evenals een koptelefoonaansluiting voor je bedrade headset.

We willen OPPO bedanken voor het sponsoren van de OPPO A58! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 249 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.