Android Planet-adventskalender (13 december): win een Ajax Systems StarterKit Cam-systeem t.w.v. 471 euro!

Op zoek naar een beveiligingssysteem voor thuis of op kantoor? Er is weer een vakje geopend van de Android Planet-adventskalender en vandaag maak je kans op een beveiligingssysteem van Ajax Systems, ter waarde van 471 euro.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

We zijn bijna op de helft van de 2023-editie van de Android Planet-adventskalender en dus is er weer een vakje geopend! Vandaag hoef je je over veiligheid niet meer zo druk te maken, want je maakt kans op een Ajax Systems StarterKit Cam-systeem.

13 december: maak kans op de Ajax Systems StarterKit Cam

Ajax Systems staat al jaren aan de top van beveiligingssystemen en met deze set ben je weer een stuk veiliger. De StarterKit Cam bestaat uit vier apparaten die met elkaar samenwerken, waardoor je veiligheid gegarandeerd is.

Zo is er de Hub, oftewel het controlecentrum waarmee je de andere apparaten verbindt. Dankzij de hub krijg meldingen direct op je smartphone binnen, zodat je direct actie kunt ondernemen. In het pakket is ook een bewegingscamera aanwezig, die foto’s maakt als er beweging wordt waargenomen.

Ook een sensor voor een raam of deur is aanwezig, zodat je weet dat die geopend wordt en tot slot wordt ook de Ajax Systems SpaceControl-afstandsbediening meegeleverd. Daarmee bedien je makkelijk en snel de verschillende beveiligingsmodi van het systeem, maar hij bevat ook een ‘paniekbutton’. Zo breng je de hulpdiensten direct op de hoogte, zodat er actie kan worden ondernomen.

We willen Ajax Systems bedanken voor het sponsoren van de StarterKit Cam-set! De adviesprijs van deze set aan beveiligingsproducten bedraagt 471 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 4 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.