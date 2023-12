Android Planet-adventskalender (14 december): win een AAWireless-dongle t.w.v. 69,99 euro!

We openen een nieuw vakje in de Android Planet-adventskalender. Vandaag, op donderdag 14 december, maak je kans op een AAWireless-dongle. Gebruik je Android Auto binnenkort draadloos? Dit is hoe je meedoet.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

Ook dit jaar is de Android Planet-adventskalender er natuurlijk weer. We tellen met enorm veel prijzen af tot kerst. Wie weet maken we jou vandaag blij met een dongle om Android Auto draadloos te maken van AAWireless ter waarde van 69,99 euro.

14 december: maak kans op een AAWireless-dongle

Met Android Auto rijd je veiliger naar je eindbestemming, maar ook slimmer. Je gebruikt het touchscreen van je auto of stemcommando’s om verschillende apps op je smartphone te bedienen. Zo luister je jouw favoriete afspeellijst of volg je de route die Google Maps voor je heeft uitgestippeld.

Je gebruikt de functie meestal via een kabeltje, maar het is net zo handig als de auto direct verbinding maakt met je telefoon zodra je instapt. De dongle van AAWireless sluit je slechts één keer aan en hierna hoef je nooit meer met een kabel in de weer.

Om het apparaatje van AAWireless te gebruiken, heb je natuurlijk wel een auto nodig die overweg kan met Android Auto. Na installatie maak je gebruik van de speciale app voor onder andere alle instellingen, updates en mogelijke vragen. Ben jij nog op zoek naar een kerstcadeau? Tot en met 20 december haal je de AAWireless-dongle in huis met 25 procent korting.

We willen AAWireless bedanken voor het sponsoren van de Android Auto-dongle! De adviesprijs van de dongle bedraagt 69,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 4 december wordt er elke dag een nieuwsbericht gepubliceerd op Android Planet. Tegelijkertijd opent er een nieuw vakje met de prijs van de dag én hoe je meedoet. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een aantal vragen stellen, zoals je naam en mailadres. Heb je op verzenden gedrukt? Dan doe je direct mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.