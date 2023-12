Android Planet-adventskalender (18 december): win een MediaMarkt-giftcard t.w.v. 100 euro!

We openen het volgende vakje van de Android Planet-adventskalender 2023! Vandaag is de prijs een giftcard van MediaMarkt ter waarde van 100 euro. Wat ga jij hiermee kopen?

Android Planet-adventskalender

Het is alweer 18 december en we hebben al heel wat prijzen weggegeven, maar we zijn nog niet klaar! Vandaag kies je helemaal zelf wat de buit is, want je kan een MediaMarkt-cadeaukaart t.w.v. 100 euro winnen. Wat ga jij met de bon doen?

18 december: maak kans op een MediaMarkt-giftcard t.w.v. 100 euro

Zoek jij nog een nieuwe smartphone, is jouw laptop aan vervanging toe of heb je nog een leuk kerstcadeau voor een vriend(in) nodig? MediaMarkt heeft een uitgebreid assortiment, van e-readers tot speakers, dus er zit gegarandeerd iets voor je tussen. Met de cadeaukaart van MediaMarkt kies je gewoon zelf waar je het bedrag aan uitgeeft.

Deze giftcard is zowel in de MediaMarkt-webshop als één van de 55 fysieke winkels geldig. Het is ook mogelijk je bestelling online te plaatsen en ‘m vervolgens een half uurtje later in een winkel naar keuze op te halen.

Natuurlijk ben je daar ook aan het goede adres voor al je vragen over producten. Het tegoed hoeft niet in één keer besteed te worden. Heb je een kleinere aankoop gedaan, dan blijft het resterende tegoed gewoon op de cadeaukaart staan.

We willen MediaMarkt bedanken voor het sponsoren van de cadeaukaart! De waarde bedraagt 100 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 4 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.