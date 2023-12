Android Planet-adventskalender (20 december): win een tado Slimme Thermostaat Starterkit V3+ t.w.v. 219,99 euro!

Het einde is in zicht, maar gelukkig zijn er nog een paar vakjes te gaan. Vandaag openen we het vakje van 20 december in de Android Planet-adventskalender. Je maakt kans op een Slimme Thermostaat Starterkit V3+ van tado ter waarde van 219,99 euro.

Android Planet-adventskalender

Het is alweer de beurt aan vakje 20 van onze Android Planet-adventskalender. Achter het deurtje van 20 december zit een Slimme Thermostaat Starterkit V3+ van tado (t.w.v. 219,99 euro). Wil jij er ook warmpjes bijzitten deze kerst? Lees dan verder om mee te doen.

20 december: maak kans op de tado Slimme Thermostaat Starterkit V3+

Met de slimme thermostaat van tado regel je de verwarming van je huis vanaf je smartphone. Stel automatiseringen in, zodat je ‘s ochtends in een woonkamer met aangename temperatuur komt. Ben je onderweg naar huis, dan weet de intelligente thermostaat dat je in de buurt bent door geofencing. Hier is overigens wel een abonnement voor nodig.

Gelukkig is zet je ook eenvoudig vanuit de trein alvast de temperatuur wat warmer in. Door op elke verwarming een radiatorknop te installeren, stel je per ruimte apart de temperatuur in. Hij werkt met vrijwel alle verwarmingssystemen en biedt bovendien ondersteuning voor Google Assistent en Amazon Alexa, maar ook Apple HomeKit.

We willen tado bedanken voor het sponsoren van de Slimme Thermostaat Starterkit! De adviesprijs van deze set bedraagt 219,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 4 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.