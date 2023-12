Android Planet-adventskalender (21 december): win een Motorola Edge 40 Neo t.w.v. 399,99 euro!

Interesse in een gloednieuwe smartphone? Vandaag (21 december) is er weer een vakje open gekrast van de Android Planet-adventskalender. Daarachter is de Motorola Edge 40 Neo verstopt en hoe je ‘m kan winnen, lees je in dit artikel.

Android Planet-adventskalender

We hebben nog maar een paar vakjes te gaan van de Android Planet-adventskalender, maar we hebben nog zeker toffe prijzen voor jullie in petto. Vandaag maak je kans op een Motorola Edge 40 Neo-smartphone met een waarde van 399,99 euro.

21 december: maak kans op de Motorola Edge 40 Neo

De Motorola Edge 40 Neo is een luxe afgewerkte smartphone uitgevoerd in vegan leer en met een kleurrijk amoled-scherm van 6,55 inch. Dit heeft een hoge resolutie, waardoor teksten, maar ook filmpjes en websites er scherp uitzien. Fijn is de hoge ververssnelheid van 144Hz, waardoor alles vloeiend aanvoelt.

Er is een MediaTek-chip aanwezig, bijgestaan door 12GB RAM en 256GB opslagruimte. Op de achterzijde vind je twee camera’s (waaronder de hoofdcamera van maar liefst 50 megapixel) en in het scherm is een enkele 32 megapixel-frontcamera te vinden. Zo schiet je in elke situatie een scherp kiekje. Stress over de accu hoef je niet te hebben. De batterij heeft een capaciteit van 5000 mAh en laadt snel op met 68 Watt.

Het toestel bevat een IP68-certificering, dus zorgen maken over afspoelen of een regenbui hoef je niet. De telefoon is uitgerust met een kale versie van Android 13, waardoor er geen onnodige apps zijn voorgeïnstalleerd. Wel zijn er enkele handige beveiligings-apps van Motorola zelf op het toestel te vinden, waaronder ThinkShield en Moto Secure. Daarmee blijven al jouw persoonlijke gegevens, documenten en foto’s altijd veilig.

We willen Motorola bedanken voor het sponsoren van de Motorola Edge 40 Neo! De adviesprijs van deze smartphone bedraagt 399,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.