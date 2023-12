Android Planet-adventskalender (22 december): win een Ring Battery Video Doorbell Plus t.w.v. 179,99 euro!

Ook als je bij je familie aan het kerstdiner zit, weet jij wie er voor je deur staat met de nieuwste prijs in de Android Planet-adventskalender. Je maakt kans op een Ring Battery Video Doorbell Plus.

Android Planet-adventskalender

Sinds 4 december maken we elke werkdag een vakje open in onze Android Planet-adventskalender en geven we toffe prijzen weg. Vandaag zit er een Ring Battery Video Doorbell Plus (t.w.v. 179,99 euro) achter het deurtje. Wil je ook altijd weten wie er voor je deur staat, ook als je niet thuis bent, doe dan snel mee!

22 december: maak kans op een Ring Battery Video Doorbell Plus

Je pakketjes loop je nooit meer mis met de Ring Battery Video Doorbell Plus. Zodra er iemand voor je deur staat, krijg je direct een melding. De ingebouwde camera levert duidelijk en helder beeld, zelfs ‘s nachts. Bekijk de persoon van top tot teen, want je hebt uitgebreid zicht.

Door via de app bewegingsgebieden in te stellen, krijg je alleen een melding als dit voor jou relevant is. Je ontvangt dus geen notificatie van iedere voorbijrijdende auto of persoon die over straat loopt. Bovendien reageer je direct via de Ring-app, zodat je de bezorger kunt laten weten waar het pakket achtergelaten mag worden.

De Ring-deurbel werkt op een batterij, zodat je ‘m installeert waar je wil. Met het Ring Protect-abonnement sla je jouw video’s op en kijk je ze op ieder gewenst moment terug. Het apparaatje werkt echter ook zonder abonnement.

We willen Ring bedanken voor het sponsoren van de Battery Video Doorbell Plus! De adviesprijs van de slimme deurbel bedraagt 179,99 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 4 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.