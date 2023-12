Android Planet-adventskalender (5 december): win een Motorola ROKR 800 t.w.v. 94,99 euro!

Er is een nieuw vakje geopend van de Android Planet-adventskalender! Vandaag maak je kans op een heuse ROKR 800-partyspeaker van Motorola, die elke ruimte verandert in een plek om te feesten.

Lees verder na de advertentie. Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Android Planet-adventskalender

Het einde van het jaar nadert en dat betekent dat het weer tijd is voor de grootse Android Planet-adventskalender! In december openen we heel wat vakjes van deze kalender en vandaag maak je kans op de ROKR 800-speaker van Motorola. Wil je deze partyspeaker winnen? Lees dan snel verder.

5 december: maak kans op de Motorola ROKR 800

Zin in een feestje of gewoon op zoek naar een fijne speaker voor een muziekje op de achtergrond om wat sfeer te creëren? De Motorola ROKR 800 is dan de ideale metgezel, want de speaker heeft een vermogen van 40 Watt en is uitgerust met meerdere subwoofers. Fijn, want zo kun je ook naar muziek luisteren met flink wat bass.

Het apparaat bevat een IPX4-certificering en kan daardoor prima tegen een regendruppeltje. Op een enkele acculading luister je maar liefst 20 uur muziek en ook zijn er meerdere ingebouwde ledjes aanwezig, die zorgen voor een fijne sfeer.

De speaker is uitgerust met een usb-poort en aux-ingang om andere apparaten te gebruiken als bron voor je muziek, en ook kun je er een microfoon op aansluiten om ‘m zo te gebruiken als karaokeset.

We willen Motorola bedanken voor het sponsoren van de ROKR 800! De adviesprijs van deze speaker bedraagt 94,99 euro.

Steun Android Planet Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun Android Planet door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 1 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Laden…

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.