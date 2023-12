Android Planet-adventskalender (7 december): win een Xiaomi-dashcam t.w.v. 159,95 euro!

Er zijn afgelopen dagen al enkele vakjes geopend voor de Android Planet-adventskalender en ook vandaag maak je weer kans op een haarscherpe prijs. Het gaat om een dashcam van Xiaomi, waarmee je alles op de weg nauwlettend in de gaten houdt.

Android Planet-adventskalender

De Xiaomi 70mai Dashcam wordt gesponsord door TechPunt, waar je heel veel producten en gadgets vindt van allerlei merken. De dashcam installeer je netjes in de auto, waarna je al je ritten volledig vast kunt leggen en dat is natuurlijk heel erg handig.

7 december: maak kans op een Xiaomi-dashcam van TechPunt

Vandaag maak je kans op de Xiaomi 70mai Dash Cam 4K A810, oftewel een zeer uitgebreide camera voor in de auto. Je neemt daarmee beelden op in een hoge 4K-resolutie, waardoor elk detail wordt vastgelegd.

Je neemt beelden op met een hoek van 150 graden en met 60 frames per seconde. De dashcam is ook uitgerust met een ingebouwde gps-module, zodat je op de meter weet waar de beelden zijn opgenomen.

Ook een achteruitkijkcamera wordt geleverd in het pakket, evenals een schermpje waarop je de beelden direct terug kunt kijken. Uiteraard is er een nachtmodus aanwezig en ondersteuning voor ADAS mist ook niet. Dankzij dat Advanced Driving Assistent System wordt er constant om je heen gekeken naar gevaren zoals auto’s voor je of teveel afwijken van rijstroken.

We willen TechPunt bedanken voor het sponsoren van de 70mai Dash Cam! De adviesprijs van deze dashcam bedraagt 159,95 euro.

Hoe maak ik kans op de prijs?

Vanaf 4 december verschijnt er elke werkdag een nieuwsbericht op Android Planet en opent er tegelijk een vakje in onze kalender! Zo weet je waar je die dag kans op maakt en hoe je mee kunt doen. In het artikel vind je een link naar het Google-formulier, waarin we je een paar vragen stellen zoals je naam en e-mailadres. Zodra je je inschrijft doe je mee!

Alle informatie op een rij

Meer weten over deze Android Planet-winmaand? Bekijk dan onze speciale Android Planet-adventskalender 2023-actiepagina. Daar vind je de kalender, volledige lijst van winnaars en winnaressen en natuurlijk alle veelgestelde vragen en antwoorden op een rij.